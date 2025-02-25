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        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

        Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiye kapsamında iftar ve sahur vakitleri açıklandı. Bu sene Ramazan 29 gün sürecek. Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Peki Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:05
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        • 1

          Ramazan ayı tarihi açıklandı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sonuncusu Ramazan Ayı'nın başlamasına ve ilk oruçların tutulmasına sayılı günler kaldı. İşte Ramazan ayı tarihi

        • 2

          RAMAZAN NE ZAMAN?

          Ramazan ayı bu hafta sonu cumartesi günü (1 Mart 2025) tarihinde başlıyor.

          RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

          Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.

          SAHUR NE ZAMAN?

          28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

          29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

          30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

          31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

          1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

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