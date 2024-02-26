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        Haberler Gündem İnanç Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan orucuna kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman başlıyor?

        Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan orucuna kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman başlıyor?

        Ramazan ayı, İslam dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan'ın müjdeleyicisi Berat Kandilinin de geride kalmasıyla "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusu gündeme geldi. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan rahman, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan bu sene Mart ayında eda edilecek. İşte, Diyanet İmsakiyesi ile Ramazan ayı başlangıcı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:37
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        • 1

          İslam alemi bir Ramazan ayına daha kavuşmak için artık günleri sayıyor. Ramazan ayı başlangıcı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, bu sene Ramazan ne zaman başlıyor? 2024'te ilk sahura hangi gece kalkılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

          2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        • 3

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek. Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 4

          KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?

          Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;

          İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

          İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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