Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? soruları İslam aleminin gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takviminde tüm kandiller ve Ramazan ayının başlangıcı ile ilgili detaylar yer alıyor. İşte Ramazan ayına dair detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ TARİHİ

Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. İslam dünyası 23 Nisan'ı 24'e bağlayan gece ilk sahura kalkarak niyet edecek ve 24 Nisan'da akşam ezanıyla birlikte ilk orucu açacak.

MİRAÇ KANDİLİ VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Şaban ayının 14'ünde idrak edilen Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü kutlanacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1441 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 1 RECEB 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 3 RECEB 1441 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1441 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1441 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ 1 R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR ........ 11 R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........

RAMAZAN’I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhari, Savm, 52; Müslim, Sıyam, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dini bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği halde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dini ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),“Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse adeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhari, Savm, 14; Müslim, Sıyam, 21) buyurmuştur.