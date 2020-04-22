Ramazan menüsüne özel leziz çorba tarifleri

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan çorba, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan çorba tarifleri, hem tok tutması hem de sindirim sistemini rahatlatması nedeniyle Ramazan sofralarının da baş tacı oluyor. Yemeğe bir kase çorba ile başlamak hem mideyi yemeklerin sindirimine hazırlıyor hem vücudun su dengesini koruyor, hem de tokluk hissi veriyor. Bu nedenle sizler için tok tutan ve oldukça çorba tarifleri hazırladık. İşte sağlıklı iftar sofralarını baş tacı birbirinden leziz çorba tarifleri!
MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)
1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)
6 su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
Bir yemek kaşığı nane
Bir parça tereyağı ve bir tatlı kaşığı kırmızı biber
MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin. Son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın. Mercimeklerin posasının çıktığını ve sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blender'dan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli. Eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...
MANTAR ÇORBASI MALZEMELER
1 kilo mantar
2 yemek kaşığı tereyağı
5 kaşık un
3 su bardağı süt
1 tutam dereotu
Tuz
Su
MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Tencerenin dibine tereyağı koyun Eriyince un ekleyip kavurun. Unun rengi kahverengiye dönünce çok küçük doğranan mantarları tencereye bırakın. Soğuk suyu ve sütü ekleyin. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Ardından tuzu atın. Bir iki taşım kaynayınca tencereyi ocaktan alın. Üzerine serptiğiniz bir tutam dereotu ile servis edin.
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