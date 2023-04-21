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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ramazan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

RAMAZAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Ramazan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ramazan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ramazan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

RAMAZAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ramazan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. Bu ayda doğanlara verilen ad.

RAMAZAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ramazan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Ramazan adını koymak caizdir.

RAMAZAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ramazan ismini kullanan 372.256 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ramazan ismini kullanan 49.120 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ramazan ismini kullanan 19.188 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ramazan ismini kullanan 14.825 kişi bulunmaktadır.

RAMAZAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ramazan ismindekiler yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Sokakta bile gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih edecek kişilerdir. Yüksek standartlara sahip, lüksü seven insanlardır. Sevecen, sempatik, sağduyuludurlar. Zeki insanlardır. Çabuk düşünür ve düşüncelerini hayata geçirmeyi severler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk