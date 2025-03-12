Ramazan'ın 12. gününe özel iftar menüsü: Mercimek çorbasından helvasına lezzet ve bereket dolu tarifler!

Ramazan ayının bereketiyle dolu iftar sofraları, her gün farklı lezzetlerle taçlanıyor. Orucun 12. gününde, hem geleneksel hem de pratik tariflerden oluşan özel bir iftar menüsü hazırladık. Mercimek çorbasından irmik helvasına uzanan bu enfes menü ile iftar sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz...

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İFTARA HAFİF VE BESLEYİCİ BAŞLANGIÇ: MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su veya et suyu

Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

Soğanı ve havucu doğrayıp tereyağında kavurun.

Unu ekleyip hafifçe kavurduktan sonra mercimekleri ilave edin.

Suyunu ekleyerek mercimekler iyice pişene kadar kaynatın.

Çorbayı blenderdan geçirip baharatlarını ekleyerek servis edin.

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ANA YEMEKTE GELENEKSEL LEZZET: ETLİ NOHUT YEMEĞİ

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut

250 gr kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

4 su bardağı su

Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

Eti tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Doğranmış soğanı ve sıvı yağı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyip karıştırın ve haşlanmış nohutları ekleyin.

Suyunu ekleyip kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

İFTARA RENK KATAN BİR MEZE: HUMUS

Malzemeler:

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, kimyon, kırmızı biber

Yapılışı:

Haşlanmış nohutları blendera alın.

Üzerine tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve baharatları ekleyin.

Kremsi bir kıvam alana kadar çekin.

Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

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İFTARI TATLANDIRAN LEZZET: İRMİK HELVASI

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dolmalık fıstık

Yapılışı:

Tereyağını eritip irmiği ve fıstıkları kısık ateşte kavurun.

Şeker, süt ve suyu ekleyerek karıştırın.

Kısık ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık servis edin.