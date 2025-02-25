Ramazan için geri sayım başladı! İlk sahur için ne zaman kalkılacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan, İslam dininde oruç ibadetinin yerine getirildiği bir aydır. Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayına denk gelir ve Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Ramazan ayına sayılı günler kala ilk sahur ve oruç için de geri sayım başladı. Peki, ilk sahur için ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak?