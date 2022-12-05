Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ramazan bayramı ne zaman başlıyor ve tatil kaç gün sürecek 2023? Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün ve bitiyor?

Ramazan bayramı ne zaman başlıyor ve tatil kaç gün sürecek 2023?

Yeni yıla sayılı günler kala, Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve bayramın kaç gün süreceği sorgulanıyor. Ramazan bayramında ailelerini ziyaret edecek veya tatil yapacak vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geleceğini öğrenmek istiyor. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve bayram zamanı…

Giriş: 05.12.2022 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslamiyet’te önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak kabul edilir. Dünyanın her yerinde aynı günde farklı saatlerde oruç ibadeti gerçekleştirilir. Ramazan ayından sonra ise bayram ile bu ayın bitişi kutlanır. Vatandaşlar Ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak etme başladı.

    Diyanet İşleri Bakanlığı, 2023 yılına dair özel gün ve bayram tarihlerini bildirdi.

  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

    Yayımlanan takvime göre 2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart’ta başlayacak. Yani, ilk oruç, 22 Mart’ı, 23 Mart’a bağlayan gece tutulacak ve sahura kalkılacak.

  • 2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma 2023 gününde başlayacak ve 23 Nisan Pazar 2023 gününde bitecek.

  • 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi:  Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe:  Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe:  Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi:  Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe:  Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı: Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

    26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

  • 2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

    2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

    2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili:  6 Mart Pazartesi

    Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

    Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi

    Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

    Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı

    Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe

     

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.