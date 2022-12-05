İslamiyet’te önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak kabul edilir. Dünyanın her yerinde aynı günde farklı saatlerde oruç ibadeti gerçekleştirilir. Ramazan ayından sonra ise bayram ile bu ayın bitişi kutlanır. Vatandaşlar Ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak etme başladı.

Diyanet İşleri Bakanlığı, 2023 yılına dair özel gün ve bayram tarihlerini bildirdi.