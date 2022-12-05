2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe
21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı: Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili