Üç ayların başlamasıyla birlikte ramazan ayı ve bayramının tarihi de merak konusu oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, ramazanın ne zaman başlayacağını ve ramazan bayramının hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi...