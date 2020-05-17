Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Şeklindeki sorular vatandaşların gündeminde. Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması büyükşehirlerde uygulanmaya devam ediyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı'nda haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edeceğini açıklamıştı. Buna göre, Cumartesi gününe denk gelen arefe ile, Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın 1. gününde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Öte yandan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağınının olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Bu hafta itibari ile sokağa çıkma yasağının devam ettiği iller şöyle; İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep ve Van.

BAYRAM NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün