Ramazan Bayramı'na özel en güzel kısa, resimli bayram mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için resimli ve anlamlı Bayram kutlama mesajlarını hazırladık. İşte 25 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı mesajları....
EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2020
Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle..
Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.
Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu güzel günler dileriz... Mübarek Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun!
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.
Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
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