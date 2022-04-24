11 ayın Sultanı Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Ramazan Bayram tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayını ibadetle geçiren Müslümanlar Kadir Gecesi’nin ardından bayrama kavuşacak. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlarken Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Bayram için plan yapan binlerce vatandaş Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlaycağını ve ne zaman biteceği araştırıyor. İşte, Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı? sorusunun cevabı ve konuyla ilgili merak edilenler...