Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İnanç Ramazan başlangıcı 2023: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan Bayramı tarihi 2023: Ramazan ne zaman başlıyor?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte başı rahmet ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluş olan Ramazan ayı hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve dini günler listesi...

Giriş: 22.10.2022 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
Ramazan başlangıcı 2023: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Dini günler listesi 2023!
0:00 / 0:00

2022 yılının bitmesine ve 2023 yılına girilmesine sayılı günler kaldı. Yeni yılda 11 ayın sultanı olan Mübarek Ramazan ayının ne zaman olacağı ise ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet'in 2023 dini takvimine göre Üç aylar 23 Ocak tarihinde başlıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak. 17 Nisan'da ise Kadir Gecesi idrak edilecek.

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

  • 23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
  • 26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
  • 17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
  • 6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
  • 23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
  • 17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
  • 20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
  • 21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 27 Haziran SALI: AREFE
  • 28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
  • 19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
  • 28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
  • 26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Restorasyonda ortaya çıktı... Dolap kapağında sürpriz
Restorasyonda ortaya çıktı... Dolap kapağında sürpriz
Kılıçdaroğlu: Sivas'ı çantada keklik görüyorlar
Kılıçdaroğlu: Sivas'ı çantada keklik görüyorlar
Fahrettin Altun: İslamofobi nefret suçu olarak görülmeli
Fahrettin Altun: İslamofobi nefret suçu olarak görülmeli
Yıllardır cevabı aranıyor! Börek etli mi olur etsiz mi?
Yıllardır cevabı aranıyor! Börek etli mi olur etsiz mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.