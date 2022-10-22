Dini günler listesi 2023!

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak. 17 Nisan'da ise Kadir Gecesi idrak edilecek.

Diyanet'in 2023 dini takvimine göre Üç aylar 23 Ocak tarihinde başlıyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

2022 yılının bitmesine ve 2023 yılına girilmesine sayılı günler kaldı. Yeni yılda 11 ayın sultanı olan Mübarek Ramazan ayının ne zaman olacağı ise ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...