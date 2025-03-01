Ramazan ayının ilk gününde Oruç Baba Türbesi

Ramazan ayının ilk günü Fatih'te bulunan "Oruç Baba Türbesi"nde, iftara saatler kala türbeye yoğunluk yaşandı.

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Türbeye gelenler, geleneksel olarak sirke, şeker, lokum dağıtıp, dua etti. Gelenlerin bir kısmı ise türbenin mermer taşına tesbihler astı, cüzdan ve ev anahtarlarını sürerek, dualar etti.

Oruç Baba Türbesi’ne her yıl geldiğini söyleyen Gülseren Arslan, "Kalp krizi geçirdim. Geçen sene de gelmiştim. Torunlar ile dilek diledik. Hasta olduğumdan kalabalığa giremiyorum. Bu nedenle bu sene erkenden geldim. Herkese şafi ismiyle şifa versin, bana da versin. Ne güzel Allah ramazanımıza erdirdi. İslam alemine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Güzade Keskin, "Ramazan geldi, hoş geldi. Onu seviyoruz. Senede bir gün Allah tekrarını nasip etsin. Ziyaretleri de hep seviyoruz. Elimizden geldiğince ziyaret edeceğiz. İyi günler, iyi ramazanlar olsun, hayırlı işleriniz olsun. Bol bereketli sağlıklar olsun, huzurlar olsun. Türkiyemize güzel huzurlar getirsin. Ben üç, dört senedir buraya geliyorum, devam ediyorum" dedi.

Türbeye bakan Ertekin Korkmaz, "Buranın eskilerinden biriyim. Bu türbenin içinde dünyaya geldim. Elimizden geldiği kadar buraya bakmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın 1.günü binlerce insan buraya gelir buradan bir şeyler bekler tabii önce Allah'tan niyet etmek lazım fakat ramazanın 1. günü buraya en az 10, 15 bin kişi buraya geliyor. Ben ilk günü işimi gücümü bırakıyorum, çok kalabalık oluyor. Zaten saat 06.00'dan sonra gelirseniz göreceksiniz. Anahtarını sürtüyorlar ev için, araba anahtarı sürtüyorlar araba için, hasta olan eşyasını sürtüyor iyileşmesi için, nişanını atan yüzüğünü atıyor. Bir hafta boyunca buradan milletten şeker, sirke topluyorsunuz. 7 gün boyunca o şekerle sirkeyle orucunuzu açıyorsunuz’" şeklinde konuştu.

Her sene geldiğini söyleyen Meryem Coşkun, "Allah nasip ederse her sene geliyorum. Allah'tan istiyoruz ama Oruç Baba’nın Hikmeti’ne inanıyorum. Birçok duamda gerçekleşti. Geçen sene bir şey dilemiştim onu da Rabbim kabul etti, onun için geldim. Oruç Baba orucunu bir ay boyunca sirke ile açmış. Onun sabrı için dağıtıyorum. Gönlümden ne geçirdiysem bu sene kabul olursa onu dağıtacağım diye onu getiriyorum. Bu sene çocuklara çikolata getirdim, geçen sene tesbih getirmiştim . Ne alabilirsem onu getiriyorum. Ama muhakkak sirkeyi dağıtıyorum’’ dedi. İlk defa geldiğini belirten Elif Bıyık, ‘’Burada türbelerde çocuklara şekerler ve çikolatalar dağıtılır ki günahlarımız silinsin. Çocuklar çok mutlu oluyor" dedi. Makbule Erol ise ‘’Allah kabul etsin, namazımla geldim. Allah size de yardım edecek. Oğlum buranın duasıyla ev aldı. Namaz kıldım, duamı ettim. Buraya oturdum" dedi.