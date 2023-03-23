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Ramazan ayının ilk günü yapılacak ibadetler, dua ve zikirler: BUGÜNE DİKKAT! Ramazan'ın ilk günü

Ramazan ayının ilk günü yapılacak ibadetler, dua ve zikirler

11 ayın sultanı Ramazan ayı geçtiğimiz gece kalkılan sahurla başladı. Ramazan'ın ilk gününü hakkıyla idrak etmek isteyen inananlar merak içerisinde, Ramazan ayının ilk günü yani bugün yapılacak ibadet, dua ve zikirleri merak edip araştırıyor. Araştıranlar için Ramazan ayı ilk gün dua ve zikirlerini haberimizde derledik. İşte Ramazan ayının ilk günüyle ilgili ibadet, zikir ve dualar...

Giriş: 23.03.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan ayının ilk günü yani bugün yapılacak ibadet, dua ve zikirler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk günü yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. İslam alimleri tarafından Ramazan'ın ilk günüyle ilgili çeşçeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur. Merak edenler için Ramazan ayı ilk günü yapılacak ibadetler, dua ve zikirleri haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

     

  • OKUNACAK DUALAR VE SURELER 

    Fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah’tan (s.a.a) nakletmiştir:

    1. Günün Duası: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

    Ramazanın ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelmektedir.

    Özellikle ramazanın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır.

     

    Hadis kaynaklarında, Fetih Suresi fazileti ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

    Fetih Suresinin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), şu açıklamayı yapmıştır:

    "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi.''

    Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu söyledikten sonra Fetih sûresini okumuştur. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

    Aynı zamanda tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih suresini de eklemesi, rızkın ve bolluk bereketin artacağına işaret etmektedir.

    İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır.

    Ayrıca Ramazan'ın ilk günü okunacak Yasin suresi de oldukça faziletlidir. Ramazan'ı 1. günü okunacak Yasin-i Şerif 'Allah rızasına ermek' niyetiyle okunur. Yasin'e başlamadan önce, "Niyet ettim Allah rızasına ermek için Yasin'i okumaya" denir. Sureyi bitirdikten sonra ise "Ya Rabbi! Okuduğum Yasin'in sevabını sana emanet ediyorum. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. Sen bilen ve işitensin" şeklinde dua yapılır. 

  • TESBİHATLAR

    Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

  • NAMAZLAR 

    Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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