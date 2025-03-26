Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kalırken, son orucun tutulacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bolluk ve bereket ayı olarak kabul gören Ramazan ayında, iftar sofraları kurulurken oruç vazefesi yerine getiriliyor. Öte yandan Ramazan ayının sona ereceği tarih dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?" İşte Ramazan ayının biteceği tarih...