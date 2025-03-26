Ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?
On bir ayın sultanı Ramazan 1 Mart Cumartesi ilk orucun tutulması ile başladı. Ramazan ayında son günlere girilirken, son orucun tutulacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Ramazan ayının sona ereceği tarih netlik kazandı. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?" İşte Diyanet dini günler takvimi ile son orucun tutulacağı tarih...
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Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kalırken, son orucun tutulacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bolluk ve bereket ayı olarak kabul gören Ramazan ayında, iftar sofraları kurulurken oruç vazefesi yerine getiriliyor. Öte yandan Ramazan ayının sona ereceği tarih dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?" İşte Ramazan ayının biteceği tarih...
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
1 Mart tarihinde başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi arefe gününde son oruçların tutulmasıyla sona erecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
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2025 YILI DİNİ GÜNLER
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe