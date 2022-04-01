Ramazan orucu da dâhil olmak üzere belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme gereklidir. Oruca niyet etme zamanına gelecek olursak, niyet vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir iş ya da işlem yapılmamış olması gerekmektedir.

Aksi halde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Ramazan orucu başta olmak üzere tutulacak bütün oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli olmakla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun gününün işaretlenerek belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan orucu için her günü ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).