Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı ve ramazan bayramı tarihi açıklandı. Ramazan ayı oruçlarının başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Peki 2022 ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, haberin detayları...