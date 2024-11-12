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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan Ayı başlangıç tarihi

        Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi: Ramazan başlangıç tarihi

        2024 yılının Kasım ayının ortasına gelinmesiyl 2025 yılına ait dini günler merak ediliyor. Bu dini günlerin başında ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç tarihi de yer alıyor. Peki, 2025 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak Diyanet Dini Günler Takvimi 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:46
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        Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
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        Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025 yılının yaklaşmasıyla en çok merak edilip araştırılan konular arasında bulunuyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan ayı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 veya 11 gün önce başlıyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan Ayı başlangıç tarihi...

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç 1 Mart tarihinde tutulacak.

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        2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı

        2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

        26 Ocak 2025 Pazar Mira Kandili

        13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

        1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

        26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

        29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

        30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

        31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

        1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

        5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

        6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

        7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

        8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

        9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

        26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

        5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

        3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

        21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

        25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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