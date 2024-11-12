Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi: Ramazan başlangıç tarihi
2024 yılının Kasım ayının ortasına gelinmesiyl 2025 yılına ait dini günler merak ediliyor. Bu dini günlerin başında ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç tarihi de yer alıyor. Peki, 2025 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak Diyanet Dini Günler Takvimi 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi...
Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025 yılının yaklaşmasıyla en çok merak edilip araştırılan konular arasında bulunuyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan ayı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 veya 11 gün önce başlıyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan Ayı başlangıç tarihi...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç 1 Mart tarihinde tutulacak.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Mira Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili