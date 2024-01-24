Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi: Ramazan başlangıç tarihi
Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024 yılbaşıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan ayı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 veya 11 gün önce başlıyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan Ayı başlangıç tarihi...
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Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2024 yılbaşıyla birlikte bu yıla ait dini günler de merak ediliyor. Bu dini günlerin başında ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç tarihi de yer alıyor. Peki, 2024 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...
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2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
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Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
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Ramazan ayı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma