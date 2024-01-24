Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2024 yılbaşıyla birlikte bu yıla ait dini günler de merak ediliyor. Bu dini günlerin başında ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç tarihi de yer alıyor. Peki, 2024 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...