Rally Halikarnassos macerası için kayıtlar başladı

Motor sporları tutkunlarını buluşturan Rally Halikarnassos, 16-19 Nisan tarihleri arasında Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek. TransAnatolia’nın alt markası olan Rally Halikarnassos’ta; 4x4 Otomobil, Motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

HIRS, MACERA, ADRENALİN VE REKABET BİR ARADA

2017 yılından bu yana hırs, rekabet, macera, adrenalin ve mücadeleyi bir arada sunan Rally Halikarnassos, 16-19 Nisan’da dünyanın 7 harikasından birinin yer aldığı Bodrum’da muhteşem bir organizasyona daha imza atacak. Bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek Çağdaş Holding Rally Halikarnassos, toplamda 550 kilometrelik bir parkura sahip.

4x4 Otomobil, Motosiklet, SSV ve ATV’ler, Ralli ve Raid sınıfları olarak iki ayrı kategoride yarışacaklar. Kayıt ve başvurular başladı.