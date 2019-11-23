Tartışma Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Müthiş bir haber" başlıklı yazısı ile başladı. Rahmi Turan, 20 Kasım'daki yazısında "Saray'a yakın bir haber kaynağı"na dayandırarak 9 Kasım'da CHP'li önemli bir siyasetçinin Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın bu isme görüşmede "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediği iddiasını aktardı. Yine aynı yazıda CHP'li ismin Erdoğan'a "Engellerim var" yanıtını vermesi üzerine Erdoğan'ın "Yardımcı olurum" dediği iddiası yer aldı.

DOĞRU MU, DOĞRUYSA KİM?

Kısa sürede ses getiren iddianın doğru olup olmadığı sorusuna yanıt aranırken bu ismin kim olabileceğine yönelik tahminler de ortaya atıldı. Tartışma daha alevlenmeden ilk açıklamayı CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptı.

İnce, yazının yayınlandığı günün ilk saatlerinde Twitter'da "CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" açıklamasını yaparak ismin ortaya çıkmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU: DOĞRUDUR

İsmi açıklaması için çağrı yapılan Rahmi Turan, 21 Kasım'daki yazısında haber kaynağının işinden olma kaygısı taşıdığını belirterek söylediği ismi unutacağına dair söz verdiğini yazdı.

Turan'ın bu yazısının mürekkebi kurumadan konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında iddianın sorulması üzerine "CHP üzerinde, Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için, kendi için kavgalı diye algı yaratmak istiyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Devletin en kilit noktasında isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Bunu okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemem" ifadelerini kullandı.

ALTUN: GERÇEK DIŞI, HAYAL

Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin olabileceğine yönelik açıklamasının ardından gözler o ana kadar açıklamanın gelmediği Külliye'ye çevrildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, net bir dille iddiayı şu ifadelerle yalanladı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir."

"CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada iddiaya sert tepki göstererek "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gereken cevabı verdi. Bunu haber yapan gazeteci ortada yok. Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Bay Kemal sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?" ifadelerini kullandı.

İDDİA EDİLEN İSİM İNCE

Tartışmayı başlatan Rahmi Turan, sonunda iddia edilen ismi dün akşam Habertürk TV'deki Enine Boyuna programına telefonla bağlanarak açıkladı. Söz konusu ismin Muharrem İnce olduğunu söyleyen Turan, haber kaynağını açıklayamayacağını belirterek, "Bana o ismin Muharrem İnce olduğu söylendi, ben de gazetemde bu iddiayı yazdım. Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben bu olayda taraf değilim, yanlış yaptıysam özür dilerim. Aynı bilgiler Uğur Dündar'a da gitmiş, o yazmamış. Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmışım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım, gazetemde yazacağım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım" diye konuştu.

Muharrem İnce, iddia edilen ismin kendisi olduğunun açıklanmasının ardından bir dizi tweet atarak tepkisini gösterdi. "Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim" diyen İnce, şöyle devam etti:

"PARTİ İÇİ MUHALEFETE SALDIRI"

"Benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkez'in mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır."

Yargı önünde hesaplaşacağını kaydeden İnce, "Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP yönetimine de seslenen İnce, "CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir" dedi.

RAHMİ TURAN'A TEPKİLER

İddianın ortaya atılmasının ardından "Doğru mu, doğruysa isim kim" tartışması ile beraber Rahmi Turan da eleştiri konusu oldu.

Rahmi Turan'a "O ismi açıklamak zorundasın Rahmi Abi" başlıklı yazısıyla seslenen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 21 Kasım tarihli yazısından: "Açıkla o ismi. Hele hele Külliye’den “Bu iddia külliyen yalandır” açıklaması gelince... Mecbursun artık. Unutmaya söz verdim diyerek yırtamazsın. Madem unuttun, yazmayacaktın! Madem yazdın. Unutmayacaksın!"

Sevilay Yılman da "Rahmi Turan mı operasyon çekiyor yoksa ona mı çekiliyor?" başlıklı yazısında şu soruları yöneltti: "Koskoca Rahmi Turan… Yılların gazetecisi… Biz daha yokken hayatta o başlamış bu meslekte…Nasıl düştü peki bu tongaya? Kim ya da kimler gündemi sarsacağı besbelli olan böylesi bir hikayenin doğruluğuna ikna etti Turan’ı da ve köşesinde yazmasını sağladı?"