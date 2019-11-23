CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın derdini bilmiyorlar ama bizimle uğraşıyorlar. 'CHP'yi nasıl geriletebiliriz, nasıl kumpas kurabiliriz' diye düşünüyorlar. CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. Türkiye'nin gündemini başka yere çekmek istiyorlar. Erdoğan dün İzmir'e geldi. Bir sürü laf etti ama şu cümle çok önemli: "Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı ortaya koyuyorum, sen koyabiliyor musun?" dedi".

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylüyorum, başkasının önünde konuşmak kolay, iftira atmak kolay. Seninle her ortamda tartışmaya hazırım. Nereye istersen gel. Senin bir sürü televizyonun var ister ordunla gel, söz veriyorum yalnız başına gideceğim. Kendine güveniyorsan gelirsin. Seni gayet iyi tanıyorum. Seni de yakınlarını da tanıyorum, kul hakkı yiyenleri de tanıyorum.

Sen bana 10 soru soracaksın ben de sona 10 soru soracağım, sen bana 5 soru soracaksın ben sana 5 soru soracağım. Sadece bu değil tank paleti de soracağım. Katar ordusuna bunu kim peşkeş çekti. Bu konunun arkasını bırakmayacağım. Karşıma çıkmasa da bırakmayacağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim namus borcumdur. Benim namus kavramımla onların namus kavramı ayrıdır. Onlar namus ve şeref üzerine yemin ederken, bir ayaklarını kaldırırlar, biz yemin ederken elimizi kalbimize götürürüz.

15 Temmuz şehitleri için para topladılar. Nerede bu para? Bilen var mı? Hangi numarayı çekerseniz çekin sizin ipliğinizi pazara çıkarmak benim görevim olacak. Herkesin hakkını koruyacağım. Herkesin kimliğine, inancına saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece bizim rahat uyumamamız lazım. Onlara göre memlekette yoksul yok, herkesin huzuru yerinde. Öyle bir Türkiye yok, öyle bir gerçek yok. Buradan bir daha ifade edeyim,sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu sonuna kadar biz savunacağız. Bu benim namus borcumdur.

Bir kez daha söyleyeyim, senin televizyon kanalında hangisini istiyorsan, senin istediğin televizyon kanalında vallahi de billahi de yalnız geleceğim, korkma. Geldiğim zaman o gece rahat uyumayacaksın, onu da biliyorum. Benim yüreğimde Allah korkusu var. Her insanı severim. Oy versin vermesin vatandaşlarımın arasında ayırım yapmam. Bu benim kültürümde, inancımda, insanlığımda var.

Yıllardır araştırıyorlar. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamazsın kardeşim. Yıllardır araştırdın, sülalemi araştırdın, bir şey bulamadın.