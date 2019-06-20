20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objenin yer aldığı koleksiyonunu her yıl yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor. Dönemsel sergiler, objeler ve bağışlarla endüstri tarihine ayna tutan müze, kapılarını 'Seyr-i Sefain İdaresi'nden Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne' adlı sergiye açtı.
Denizcilik Bankası T.A.O'nun Genel Müdürü merhum Celâlettin Erol'un oğlu Reşit Mehmet Erol, Rahmi M. Koç Müzesi'ne bağışladığı ve müzenin koleksiyonuna ait parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan 'Seyr-i Sefain İdaresi'nden Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne sergisi 29 Eylül'e kadar açık kalacak.
'Seyr-i Sefain İdaresi'nden Türkiye Denizcilik İşletmeleri', Türk sivil denizcilik tarihinin ağırlıklı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı içinde başlayıp Cumhuriyet'in kuruluş ve gelişme zamanlarını kapsayan dönemine ışık tutuyor. Bu tarih, Rahmi M. Koç Müzesi'nin koleksiyonunda önemli yer tutan denizcilik tarihine ait parçalar, Denizcilik Bankası T.A.O'nun Genel Müdürü Celâlettin Erol'un oğlu Reşit Mehmet Erol tarafından bağışlanan koleksiyon ve Erol Ailesi arşivinden belgeler, objeler, fotoğraflar ve efemeralar ile gözler önüne seriliyor.
Serginin küratörü Reşit Mehmet Erol, "Denizciliğe olan ilgim çocukluk yıllarımda başladı. Gemi inşaatı yüksek mühendisi olan babamın görevli olarak bulunduğu Japonya'da Türkiye için inşa edilen gemilerin yapıldığı tersaneye bazen beni de götürmesi, hayranlıkla izlediğim denize indirme törenleri ve Yokohama Limanı'na hemen her hafta sonu gemileri seyretmem için gitmemiz ile başlayan bu ilgim daha sonrasında bir tutkuya dönüşmeye başladı. Aileme ait arşivi incelemeye ve araştırmalar yapmaya başladım, özellikle Denizcilik Bankası T.A.O. dönemi ile ilgili objeleri, belgeleri derlemeye, toplamaya çalıştım. Türk sivil denizciliğinin önemli bir dönemini kapsayan bir koleksiyonu yıllar içinde bir araya getirebildim. Bu koleksiyonu geniş kitlelerle paylaşmak istedim, Rahmi M. Koç Müzesi'ne müze envanterlerinde bu değerli koleksiyonu korumaya aldıkları, daha da zenginleştirerek gelecek nesillere aktaracakları ve gösterdikleri yakın ilgi için ailemiz adına teşekkür ederim" dedi.
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