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Rahim kanseri riskini iki kat artırıyor! Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın

Kadınlarda en sık örülen kanser türlerinden olan rahim kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kansere karşı alınan önlemlerle kadınların hayatı boyunca bu durumla hiç karşılaşmaması mümkün olduğu gibi bu riski iki kat artıran nedenlerin de olduğunu biliyor muydunuz? Sıkı durun şimdi söyleyeceğimiz şeye çok şaşıracaksınız ancak yapılan bir araştırmada saç düzleştirici kimyasalların artan rahim kanseri riskini ikiye katladığı tespit edildi.

20.10.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NIEHS) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre saçlarını düzleştirmek için kimyasal kullanan kadınlar, rahim kanseri risklerini ikiye katlıyor olabilir. Araştırmacılar, bu saç kimyasalları ile kadınlarda daha yüksek rahim kanseri oranları arasında bir bağlantı bulduklarını söylüyor.

  • SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KİMYASALLAR RAHİM KANSERİ RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR

    Saç bakımında kullanılan ürünler endokrin bozucu ve kanserojen özelliklere sahip tehlikeli kimyasallar içerebilir. Önceki çalışmalar, saç ürünü kullanımının meme ve yumurtalık kanseri dahil olmak üzere hormona duyarlı kanser riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur; ancak daha önce rahim kanseri ile arasındaki ilişkiyi araştıran hiçbir çalışma bulunmuyor.

  • Araştırmacılar bu sefer saç bakım ürünlerinde kullanılan kimyasallar ile rahim kanseri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için incelemelerde bulundu. 35-74 yaşları arasındaki 33.947 Sister Study katılımcısı olan kadınlarda saç ürünü kullanımı ile rahim kanseri vakası arasındaki ilişki incelendi.

  • Bilim insanları araştırmaya katılan 35 ila 47 yaşları arasında olan 33. 947 kadının analizinde yaklaşık 11 yıl boyunca sağlık durumlarını takip etti. Bu süre zarfında 378 rahim kanseri vakasına rastlanıldı.

    Ekip, bulgularının saç boyası, ağartıcı, parlatıcılar veya perma gibi diğer saç ürünleri arasında aynı riski göstermediğini belirtiyor.

  • Ekip, saç düzleştirici kimyasalları sıklıkla (yılda en az dört kez) kullandığını bildiren kadınların, bu kimyasalları kullanmayan kadınlara kıyasla kanser riskinin iki katından fazla olduğunu gördü.

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