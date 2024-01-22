"Rahim ağzı kanseri, 30-44 yaş grubunda artış gösterdi"

"DÜNYADA GELİŞTİRİLMİŞ BİR AŞI VAR"

Opr.Dr. Dağgez, hastalığın aşısının olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "HPV virüsüne karşı dünyada geliştirilmiş bir aşı var. Bazı ülkelerde ulusal aşılama programlarına alınmış durumda. 9-14 yaş arası özellikle kız ve erkek çocukları bu virüse karşı aşılanabiliyor. Bu şekilde olduğunda daha etkin, daha koruyucu bir aşı. Dolayısıyla özellikle 9-14 yaş grubunda kız ve erkek çocuklarının aşılanmasını öneriyoruz. Bu grupta yakalanmadıysa da sonraki yaşlarda hatta HPV pozitifliği dahi olsa HPV aşısı olmalarını öneriyoruz. Bununla birlikte tarama programına dahil olmalarını, bunu ihmal etmemelerini öneriyoruz" dedi.