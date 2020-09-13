İstanbul Çapa'da mahalleye dadanan hırsızının kimliği bir türlü belirlenemiyordu. Bilişimci olan apartman sahibi binaya kamera taktırmasıyla hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı. Kapı kapı gezip beğendiği ayakkabıları iyice inceledikten sonra elindeki torbaya dolduran ayakkabı hırsızı rahatlığıyla pes dedirtti.

"BÖYLE RAHATLIK OLMAZ"

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre apartman sahibi Mehmet Şinasi Ünlükahraman şunları aktardı: "Bu hırsız uzun süredir oturduğum bölgeyi mesken tutmuş durumda.

Kapı kapı gezip beğendiği ayakkabıları poşetine koyup gidiyor. Aradan süre geçince tekrar ayakkabı almaya geliyor. Emniyete görüntülerle beraber şikayette bulunduk. Umarım yakın bir zamanda bulunur. Böyle rahatlık olmaz” ifadelerini kullandı.