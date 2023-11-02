A101'de elektrikli bisiklet ve koltuk takımı geliyor! İşte A101 indirimli ürünler listesi
A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 2 Kasım'dan itibaren başlayan A101'de haftanın fırsatları...
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A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 2 Kasım bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mikrodalga Fırın 1.499 TL
Carbon CC4000 Cyclone Süpürge 2.199 TL
Midi Fırın 799 TL
Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 749 TL
KTM 2907 Çay Makinesi 479 TL
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Elektrikli Motorlu Bisiklet 16,990 TL
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Koltuk Takımı 7.990 TL
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Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.490 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.500 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL
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Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Seramik Tabanlı Ütü 399 TL
Tıraş Makinesi 349 TL
Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 139 TL
Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 89,90 TL
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Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 39,95 TL
Katlanır Piknik Masası 279 TL
Motivasyon Matarası 2'li 149 TL
Saklama Kabı 275 cc 12,50 TL
Reçellik 6'lı 49,90 TL
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Kayık Tabak 15 cm 12,90 TL
Altın Fileli Ayaklı Servis Tabağı 33 cm 109 TL
Altın Fileli Üç Ayaklı Sunumluk 25 cm 89,90 TL
Altın Fileli Ayaklı Sunum Kasesi 24 cm 99 TL
Cam Matara 500 ml 49,90 TL
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Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL
Katlı Cam Sunumluk 49,90 TL
Kek Kalıpları ve Fırın Tepsisi 109 TL
2 Katlı Sepet 129 TL
4 Katlı Metal Raf 129 TL
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