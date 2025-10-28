Rafet El Roman: Evlilik bana göre değil
Daha önce iki kez evlenen Rafet El Roman; "Evlilik bana göre değil, evlenmem artık" açıklamasını yaptı
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rafet El Roman, müzik piyasasına kazandırdığı Tamer Deniz’i önceki gün Teşvikiye'deki ofisinde tanıttı. Birlikte gazetecilerin karşısına çıkan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Rafet El Roman; "Bursa'da birkaç ay önce sahnede gördük, çok beğendik. Benim de eski bir şarkım vardı. 'Söylese söylese bu şarkıyı Tamer söyler' dedim. Bazı şarkıların sahipleri vardır bu şarkının sahibi de Tamer çıktı" dedi.
Tamer Deniz ise "Ben Rafet ağabeyin yıllardır genç yeteneklere destek verdiğini biliyorum. Her zaman kendisini takipteydim ve 'keşke bir gün o piyango bize de vursaydı' diye beklerdik. Yıllar sonra kısmet oldu" ifadelerini kullandı. Roman eski eşi Tuğba Altıntop ile ilgili sorulara ise "Başı sıkışsa hemen koşarım. Sonuçta çocuklarımın annesi" diye konuştu. İki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Gergeç'ten 8 ay önce ayrıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Evlilik bana göre değil, evlenmem artık.
Rafet El Roman, 1996 – 2003 arasında Tuğba Altıntop ile evlenmiş ve Su ve Şevval adında iki kızı dünyaya gelmişti. Roman, 2014 – 2017 arasında ise Ceren Kaplakarslan ile evlilik yaşadı.Ceren Kaplakarslan - Rafet El Roman
Ünlü şarkıcının, Yeşim Eryıldırım ile birlikteliğinden de Edvan adında bir oğlu var.