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        Haberler Magazin Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın

        Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Rafael Cemo Çetin, 'Aşk Biter Mi?' isimli tiyatro oyununun galasında görüntülendi. Deniz, "Her şey yolunda. Keyfimiz yerinde. Ama evlilik sormayın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:34
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı, 'Aşk Biter Mi?'nin galası Zorlu PSM’de gerçekleşti.

        • 2

          Oyunculuktan dekora, metinden müziklerine kadar övgü alan oyunun finalinde oyuncular başta olmak üzere tüm ekip dakikalarca alkışlandı.

        • 3

          Galaya, Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti, Şebnem Bozoklu, Selim Bayraktar, İsmail Demirci, Dolunay Soysert, Ahu Yağtu, Fırat Çelik, Hatice Aslan, Aliye Uzunatağan ve Yağız Can Konyalı gibi pek çok isim katıldı.

        • 4

          Dilan Çiçek Deniz, geceye sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile el ele geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Provadan geldim. Çok yorgunum. Ama tatlı yorgunluk. Bu oyunu uzun zamandır, heyecanla bekliyordum" dedi.

        • 5

          Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Deniz, "Her şey yolunda. Keyfimiz yerinde ama evlilik sormayın. Ben gerekli açıklamayı daha önce yaptım. Böyle mutluyuz" dedi.

        • 6

          Oyuncu Yağız Can Konyalı, "Bugün özel gün. Merakla bekliyoruz. Tiyatro sezonu başladı. Artık hepsine katılım sağlayacağız. Bizim de tiyatro oyunumuz 'Balina Oyunu' ikinci sezon 10 Ekim'de başlayacak. Şu an ona odaklandım. Tiyatroya olan ilgi güzel. Geçen sene kapalı gişe oynadık. İnşallah bu sene de kapalı gişe devam edeceğiz" dedi.

        • 7

          İsmail Demirci de geceye katılanlar arasındaydı. Demirci, "Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir iş olduğunu biliyorum. İzlemek için sabırsızlaıyorum" ifadelerini kullandı.,

          Bütün gününü oğlu ile geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Eşim film çekiyor. Ben oğlumla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

        • 8

          Şebnem Bozoklu - Aliye Uzunatağan

        • 9

          Ahu Yağtu

        • 10

          Hatice Aslan

        • 11

          Dolunay Soysert

        • 12

          Fırat Çelik

        • 13

          Selim Bayraktar

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