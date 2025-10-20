Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Objektife Takılanlar Rafael Cemo Çetin Boğaz'da sörf yaptı

        Rafael Cemo Çetin Boğaz'da sörf yaptı

        Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, soğuk havaya aldırış etmeden Boğaz'da elektrikli sörf keyfi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 23:44 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:08
        Boğaz'da sörf yaptı
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in iki yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda bitmişti. Çetin, önceki gün Boğaz'da sörf yaparken objektiflere takıldı.

        Bebek'te arkadaşlarıyla tekne keyfi yapan Rafael, su sporu yapan arkadaşlarının ısrarını kırmayarak elektrikli surf tahtasında hünerlerini sergiledi.

        Soğuyan havaya aldırış etmeyen Çetin’in su üzerindeki performansı, objektiflere böyle yansıdı.

        #rafael cemo çetin

