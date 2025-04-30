Rafa Silva rekor peşinde!
Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Hatayspor karşısında skor katkılarına devam ederken gözünü rekora dikti.
- 1
Bu sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta şu ana kadar 44 maçta 16 gol atıp 13 asist yapan Portekizli yıldız, en çok gol katkısı veren yabancılar listesinde adım adım ilerliyor.
- 2
Beşiktaş’ta 2000-2001 sezonunda forma giyen Pascal Nouma, 34 maçta 23 gol, 9 asist, 2008-2009’da Bobo, 40 maçta 20 gol, 12 asistlik performans göstermişti.
- 3
2014-2015 sezonunda Demba Ba, 44 maçta, 27 gol, 5 asist ve 2015-2016’da Mario Gomez 41 maçta 28 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı.
-
- 4
Söz konusu isimler toplamda 32’şer gol katkısı verirken Rafa Silva ise bitime 5 maç kala 29 gollük katkı verdi.
- 5
Rafa Silva kalan maçlarda 4 gollük katkı vermesi halinde Beşiktaş’ın bir sezonda en fazla gol katkısı veren yabancılar listesinde zirveye yerleşecek.
- 6