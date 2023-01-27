Herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan sürekli ışık yayabilen radyum; alfa, beta ve gama ışınları yaymaktadır. Uranyumdan yaklaşık olarak bir milyon kat daha fazla radyasyona sahip olan radyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Radyum simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…

Radyum Simgesi Nedir?

Doğada çok az miktarda bulunan bir element olan radyum sembolü Ra’dır. İngilizcesi “radium” olan kelime, Latincede ışın anlamına gelen “radius” kelimesinden almaktadır ve Ra sembolü bu ismin kısaltılmış halidir.

Radyum Özellikleri

Radyum elementi; 1898 yılında Marie Curie ve eşi Pierre Curie tarafından keşfedilmiştir. Bir uranyum filizi üzerine çalışan Curie çifti; uranyumdan çok daha fazla radyoaktif olan bir maddenin varlığını tespit etmişler ve bunun yeni bir element olduğuna karar vermişlerdir. Ayrıca Marie Curie; radyum ile yaptığı araştırmalar neticesinde 1913 yılında Nobel Fizik ödülünü de kazanmış ve bu ödülü kazanan ilk kadın bilim insanı olarak tarihteki yerini almıştır.

Radyum bilinen en ağır alkali metal olmasına rağmen bu grubun en uçucu üyesidir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından baryuma oldukça benzeyen radyumun, erime ve kaynama noktaları ise baryum elementinden biraz düşüktür. Kristal yapısı kübik olan bu element standart bir sıcaklık ve basınç altında ise kristalleşen bir elementtir.

Doğada çok az miktarda yer alan radyum elementi, uranyum ve toryum cevherlerinde çok az miktarda bulunmaktadır. Yerkabuğunun içinde de trilyonda bir oranda olduğu tahmin edilen radyum elementinin kütle numaraları 202 ile 234 arasında değişen 33 farklı izotopu bulunmaktadır. Tüm izotoplarının yüksek radyoaktiviteye sahip olduğu radyumun en kararlı izotopu ise Radyum 226 izotopudur. Doğada da bulunabilen bu izotopun yarılanma ömrü ise 1600 yıldır.