Herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan sürekli ışık yayabilen radyum; alfa, beta ve gama ışınları yaymaktadır. Uranyumdan yaklaşık olarak bir milyon kat daha fazla radyasyona sahip olan radyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Radyum simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…
Radyum Simgesi Nedir?
Doğada çok az miktarda bulunan bir element olan radyum sembolü Ra’dır. İngilizcesi “radium” olan kelime, Latincede ışın anlamına gelen “radius” kelimesinden almaktadır ve Ra sembolü bu ismin kısaltılmış halidir.
Radyum Özellikleri
Radyum elementi; 1898 yılında Marie Curie ve eşi Pierre Curie tarafından keşfedilmiştir. Bir uranyum filizi üzerine çalışan Curie çifti; uranyumdan çok daha fazla radyoaktif olan bir maddenin varlığını tespit etmişler ve bunun yeni bir element olduğuna karar vermişlerdir. Ayrıca Marie Curie; radyum ile yaptığı araştırmalar neticesinde 1913 yılında Nobel Fizik ödülünü de kazanmış ve bu ödülü kazanan ilk kadın bilim insanı olarak tarihteki yerini almıştır.
Radyum bilinen en ağır alkali metal olmasına rağmen bu grubun en uçucu üyesidir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından baryuma oldukça benzeyen radyumun, erime ve kaynama noktaları ise baryum elementinden biraz düşüktür. Kristal yapısı kübik olan bu element standart bir sıcaklık ve basınç altında ise kristalleşen bir elementtir.
Doğada çok az miktarda yer alan radyum elementi, uranyum ve toryum cevherlerinde çok az miktarda bulunmaktadır. Yerkabuğunun içinde de trilyonda bir oranda olduğu tahmin edilen radyum elementinin kütle numaraları 202 ile 234 arasında değişen 33 farklı izotopu bulunmaktadır. Tüm izotoplarının yüksek radyoaktiviteye sahip olduğu radyumun en kararlı izotopu ise Radyum 226 izotopudur. Doğada da bulunabilen bu izotopun yarılanma ömrü ise 1600 yıldır.
Radyasyonun tehlikeleri bilinmeden önce kendisine harika metal adı verilmiş olan radyum elementi, bir bozunma zincirinin parçası olarak öne çıkmaktadır. Bu bozunma zinciri içinde radyum önce radona, ardından polonyuma en sonda da kurşuna dönüşmektedir.
Radyumunun kullanım alanlarını ise radyasyonun tehlikelerinin bilindiği ve bilinmediği dönem olarak ikiye ayırmak mümkündür. Öyle ki bu element, keşfedilmesinin hemen ardından yaymış olduğu ışık sebebiyle bazı saatlerin kadranlarında da yerini almıştır. Bunun yanında çikolatalar ve diş macunlarına da katılan bu element daha sonrasında birçok hastalığın ve ölümün sebebi olmuştur. Bu durum 1960’lı yıllara kadar devam etmiş ve bu tarihten itibaren, alınan önlemler ve getirilen yasaklarla radyumun kullanılmasına bazı sınırlamalar getirilmiştir. Günümüzde ise radyum elementi nükleer tıp alanında kullanılmaktadır. Elementin Radyum 223 izotopu, özellikler kemik kanserlerinin tedavisinde başvurulan yöntemlerden bir tanesidir.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kanada’da yer alan uranyum madenleri radyum açısından en zengin cevherler arasında yer almaktadır. Bu doğal kaynaklardan elde edilen yıllık radyum miktarı ise yaklaşık 100 gramdır.
Radyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Bir uranyum madeninde yaklaşık olarak 150-300 miligram kadar bulunan ve sembolü Ra olan Radyum elementi; periyodik tablonun 7. periyodunun 2. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 88 olan bu elementin erime noktası 690; kaynama noktası ise 1500 santigrat derece olarak hesaplanmıştır.