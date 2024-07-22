Rabobank Türkiye’yi Rönesans Holding aldı

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Rabobank Grup, Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’nin satışına karar vererek, şirketin tüm hisselerinin satışına ilişkin olarak Rönesans Holding ile anlaşma imzaladı. Satış dolayısıyla bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Grubun Türkiye’deki iştirakini satma niyeti, operasyon modelini sadeleştirip geliştirirken ticari bankacılık faaliyetlerini büyütme stratejisi ile uyumludur. Rabobank Grubu, gıda ve tarım sektöründeki kurumsal müşterilerine önümüzdeki dönemde de bağlı kalacaktır. Bu çerçevede kurumsal müşterilerimize global ağımız yoluyla hizmet sağlanacaktır.

Rabobank Grup ile Rönesans Holding arasında imzalanan anlaşma, düzenleyici kurumlardan tüm gerekli onayların alınması ve mutat kapanış koşullarının karşılanmasının ardından sonuçlanacaktır. Bankamızın önceliği, sürecin hızlı bir şekilde, faaliyetlerimiz ve çalışanlarımız üzerindeki etkisini asgariye indirecek şekilde uygulanmasını sağlamaktır." J.P. Morgan satış sürecinde Rabobank Grup’un finansal danışmanı olarak yer alırken A&O Shearman / Gedik&Eraksoy Avukatlık Ortaklığı ise Rabobank Grup’un hukuk danışmanı olarak görev aldı.