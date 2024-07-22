Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.173,10 %0,15
        DOLAR 32,9398 %-0,28
        EURO 35,8726 %-0,25
        GRAM ALTIN 2.531,12 %-0,78
        FAİZ 42,17 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 30,63 %-1,45
        BITCOIN 66.898,00 %-1,25
        GBP/TRY 42,5580 %-0,32
        EUR/USD 1,0881 %-0,01
        BRENT 82,30 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 4.138,38 %-0,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rabobank Türkiye’yi Rönesans Holding aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Rabobank Türkiye’yi Rönesans Holding aldı

        Rabobank Grup, Türkiye'deki iştiraki Rabobank A.Ş.'nin satışına karar vererek, şirketin tüm hisselerinin satışına ilişkin olarak Rönesans Holding ile anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rabobank Türkiye'yi Rönesans aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rabobank Grup, Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’nin satışına karar vererek, şirketin tüm hisselerinin satışına ilişkin olarak Rönesans Holding ile anlaşma imzaladı. Satış dolayısıyla bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Grubun Türkiye’deki iştirakini satma niyeti, operasyon modelini sadeleştirip geliştirirken ticari bankacılık faaliyetlerini büyütme stratejisi ile uyumludur. Rabobank Grubu, gıda ve tarım sektöründeki kurumsal müşterilerine önümüzdeki dönemde de bağlı kalacaktır. Bu çerçevede kurumsal müşterilerimize global ağımız yoluyla hizmet sağlanacaktır.

        Rabobank Grup ile Rönesans Holding arasında imzalanan anlaşma, düzenleyici kurumlardan tüm gerekli onayların alınması ve mutat kapanış koşullarının karşılanmasının ardından sonuçlanacaktır. Bankamızın önceliği, sürecin hızlı bir şekilde, faaliyetlerimiz ve çalışanlarımız üzerindeki etkisini asgariye indirecek şekilde uygulanmasını sağlamaktır."

        J.P. Morgan satış sürecinde Rabobank Grup’un finansal danışmanı olarak yer alırken A&O Shearman / Gedik&Eraksoy Avukatlık Ortaklığı ise Rabobank Grup’un hukuk danışmanı olarak görev aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rabobank
        #Rönesans
        #satın alma
        #satış
        #banka
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Habertürk Anasayfa