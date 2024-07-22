Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, Urfa Kapısı Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki S.K., kuzeni Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti.

"İNTİKAMIMI ALDIM" VİDEOSU ÇEKTİ

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Kabakulak kurtarılamadı. Kaçtıktan sonra cep telefonu kamerası ile "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen S.K., videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ile yakınlarına gönderdi.