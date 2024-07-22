Şanlıurfa'da korkunç olay! Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
Şanlıurfa'da, kuzeni 42 yaşındaki Abdullah Kabakulak'ı bıçakla öldürüp, kaçtıktan sonra elindeki kanlı bıçak ile video çeken 17 yaşındaki S.K. yakalanıp, tutuklandı. Katil zanlısı gencin video, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" sözleri kameraya yansıdı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, Urfa Kapısı Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki S.K., kuzeni Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti.
KUZENİNE BIÇAKLA SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre S.K., akaryakıt istasyonun bahçesinde gördüğü Abdullah Kabakulak'a cebindeki bıçağı çıkararak saldırdı.Hayatını kaybeden Abdullah Kabakulak 42 yaşındaydı.
Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.
"İNTİKAMIMI ALDIM" VİDEOSU ÇEKTİ
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Kabakulak kurtarılamadı. Kaçtıktan sonra cep telefonu kamerası ile "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen S.K., videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ile yakınlarına gönderdi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
S.K. gizlendiği adreste polis ekipler tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.