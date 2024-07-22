Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ben Affleck ile ayrılığın eşiğinde olduğu konuşulan Jennifer Lopez, doğum gününü çılgınca kutladı - magazin haberleri

        Ben Affleck ile ayrılığın eşiğinde olduğu konuşulan Jennifer Lopez, doğum gününü çılgınca kutladı

        Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Jennifer Lopez, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. JLo, gösterişli partilerle 55'inci yaşına girişini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, araya giren başka eşler ve çocuklardan sonra 2021'de yeniden sevgili oldu.

          Çift, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girdi ve o günden bu yana her adımları takip edildi.

          Ancak 'Bennifer' ikilisinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin ayrıldığı, evlerini ayırdığı konuşulmaya başlandı. Hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları öğrenildi.

          İkili, en son ikinci evlilik yıl dönümünü de ayrı geçirdi ve herhangi bir kutlama mesajı paylaşmadı.

        • 2

          Henüz hiçbir iddiayı doğrulamayan Ben Affleck ile Jennifer Lopez, hayatlarına yalnız devam ediyor. Lopez'in 55'inci yaşına girerken verdiği doğum günü partisi de bunu kanıtlar nitelikte.

        • 3

          Bu arada Jennifer Lopez'in doğum günü kutlamasından yansıyan görüntüler ağızları açık bırakacak cinstendi.

        • 4

          24 Temmuz 1969 günü dünyaya gelen Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana parti üstüne parti düzenleyip yeni yaşını kutluyor.

        • 5

          Her ne kadar ayrılmak üzere olduğu ileri sürülen eşi Ben Affleck yanında olmasa da ailesi, arkadaşları ve dostları, Jennifer Lopez'in mutluluğuna ortak oldu.

        • 6

          Jennifer Lopez'in, New York'un zengin bölgelerinden biri olarak bilinen Hamptons'daki evinde 'Bridgerton' dizisinden ilhamla hazırlanan partide herkes dönem kostümüyleydi.

        • 7

          Başta Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez olmak üzere yeğenleri, kardeşleri ile diğer konuklar geçmiş yüzyılın kıyafetleri içinde katıldı partiye.

        • 8

          Jennifer Lopez partide konuklarına bir de sürpriz hazırladı. Evinin bahçesinde yine geçmişi anımsatan atlı bir araba yer aldı. Dileyen konuklar bu arabayla tur bile attı.

        • 9

          Partinin kostümlü konukları, Jennifer Lopez için kucak dolusu hediyelerini eve taşıdı.

        • 10

          Kaılımcılar, bir dönem filminden fırlamış gibiydi.

        • 11

          Jennifer Lopez'in güvenlik görevlileri, parti katılımcılarına yardımcı oldu.

        • 12

          Jennifer Lopez'in yeğeni Lucy Paez de partinin temasına en uygun giyinen isimler arasındaydı.

        • 13

          Ünlü yıldızın doğum günü kutlaması bu özel partiyle sınırlı kalmadı.

        • 14

          Jennifer Lopez, ertesi gün New York'un Hamptons bölgesinde annesi ve arkadaşlarının katılımıyla öğle yemeği yedi.

        • 15

          Jennifer Lopez'den önce doğum günü mekanına gelen yakınları, arabasından inerken şarkıcıyı karşıladı.

        • 16

          Şık görünümüyle dikkat çeken Jennifer Lopez'i, restorana girişinde de mekânın şefi selamladı.

        • 17

          Jennifer Lopez, hazırlanan doğum günü masasına kendisini bekleyen yakınlarıyla birlikte oturdu.

        • 18

          Eğlenceli öğle yemeği tam 3 saat sürdü.

        • 19

          Jennifer Lopez, kendisi için düzenlenen gösterişli doğum günü yemeğinden ayrılırken keyifli görünüyordu.

        • 20

          Jennifer Lopez'in öğle yemekli kutlamasında eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme de onunla birlikteydi.

        • 21

          Jennifer Lopez'in 55'inci yaş kutlamasına yakın arkadaşı, oyuncu Sarah Jessica Parker da katıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Habertürk Anasayfa