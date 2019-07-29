29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank Türkiye, bankacılık faaliyetine başladığı 2014 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.
Rabobank, tedarik zincirinin her aşamasında müşterilerine dünya çapındaki tecrübe ve uzmanlığından yararlanma imkanı sunuyor.
RABOBANK MESAİ SAATLERİ
Rabobank Türkiye hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Rabobank hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.
Rabobank Türkiye, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de kapalıdır.
RABOBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Rabobank Türkiye Genel Müdürlük binası Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 K:7 Ofis No:15-16 Şişli, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın merkez şubesine 0212 708 46 00 numaralı telefon ve 0212 708 46 99 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.
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