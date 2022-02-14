Beşiktaş'ın efsane Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma bu akşam Portekiz Liginde oynanan Vitoria Guimaraes-Belenenses maçında ilginç bir görüntüye imza attı.

Vitoria Guimaraes forması giyen Quaresma, rakip 1-0 galipken maçın 90. dakikasında yerde kalan rakip oyuncunun zaman çalmasına tepki gösterdi. Sedye gelmesini bekleyemeyen Quaresma rakibini kucağına alarak kenara taşımak istedi. Rakibin ve hakemin şaşkın bakışları arasında rakibini kucağına alan Quaresma bu hareketinin ardından sarı kart gördü. Maç Belenenses'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.