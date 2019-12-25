25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
QNB Finansbank tarafından girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere inovasyon laboratuvarı olarak kurulan Fincube, adını "QNBEYOND" şeklinde değiştirerek global bir markaya dönüştü.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, geleneksel finans yöntemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkan yeni teknoloji ve inovasyon merkezi QNBEYOND, girişimciler ile beraber yeni finansal hizmetler geliştirmeyi hedefliyor.
QNBEYOND'un, startup ve kurum içi yeteneklerle iş birliği yaparak onları global arenada destekleyeceği belirtilirken, yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürme hedefi ile yola devam edeceği kaydedildi.
'FNANSAL DANIŞMANLIK SUNACAĞIZ'
Teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerlediğini ve buna bağlı olarak müşteri beklentilerinin de hızla değiştiğini belirten QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Tüm sektörlerde startup'lar, geliştirdikleri iş modelleriyle sorunları hızla çözen tasarım odaklı çevik bir yaklaşım sunuyor. Biz de bu amaçla geçtiğimiz yıl FinCube'ü kurmuştuk. Şimdi ise QNB'nin global ağının da desteğiyle QNBEYOND oluyoruz ve yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.
QNBEYOND'un temel hedeflerini de sıralayan Güzeloğlu, "Başarılı projelere imza atılmasını sağlamak için yeni ve yaratıcı fikir önerisinde bulunan girişimci ve startup'lara finansal danışmanlık sunmayı hedefliyoruz. İnovasyon laboratuvarımız olan QNBEYOND'da şirket içinde ve şirket dışında yenilikçi fikirler geliştiren ve üreten ekiplerle çalışıyoruz. Böylece iş birlikleri için yeni fırsatlar yaratıyor ve girişimcilere destek oluyoruz" ifadesini kullandı.
'8 GİRİŞİM KATILDI'
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, girişimciler için özel ofis alanları oluşturduklarını aktararak, burada mentorluk, danışmanlık, teknik altyapı, finansal ve network desteği de sunduklarını söyledi.
Temel Güzeloğlu, "Bu hızlandırma programına şimdiye kadar 8 girişim katıldı. İnovasyon laboratuvarımızın şimdiye kadarki en önemli çıktısı Q oldu. Q, bir finansal zeka uygulaması. Sizi tanıyıp alışkanlıklarınızı öğreniyor. Düzenli yaptığınız işlemleri sizin yerinize takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Bu yönüyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor. Q, Ekim 2019'dan bu yana 1 milyon 200 binden fazla banka müşterisine dijital asistanlık hizmeti verdi" diye konuştu.
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