Koronavirüs salgını sebebi ile aslında birçok bankada değişiklik yapıldı. QNB de çalışma saatlerine kısıtlama getirdi. Bunun toplum sağlığını korumak için gerekli önlem olduğu açıklandı. ONB Finansbank Koronavirüs sebebi ile artık 12:00'de müşterilerin hizmetine girecek ve 17:00 da kapatılacaktır. Bu sürenin sonunda Finansbank hizmet vermeyecektir. Çalışanların ellerinde mutlaka eldiven yüzlerinde ise maske bulunması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafenin ise en az 1 metre olacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda bankada bulunan ATM’lerin temizliğine dikkat edilmektedir.

QNB Finansbank cumartesi pazar açık mı?

QNB Finansbank cumartesi Pazar hizmet vermemektedir. Hafta içi ise normal de 9:00-17:00 arasında hizmet vermektedir. Koronavirüs sebebinden dolayı ise artık 12:00-17:00 saatleri arasında açık olup müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

QNB resmi tatillerde açık mı?

QNB resmi tatillerde ve dini bayramlarda açık değildir.