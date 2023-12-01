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        Haberler Ekonomi Para QNB Finansbank, 500 milyon dolar değerinde sendikasyon kredisi temin etti - Para Haberleri

        QNB Finansbank, 500 milyon dolar değerinde sendikasyon kredisi temin etti

        QNB Finansbank, 500 milyon dolar değerinde sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:43
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        500 milyon dolar değerinde sendikasyon kredisi temin etti
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        QNB Finansbank 500 milyon dolar değerinde sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin etti. 241,5 milyon ABD Doları ve 235,7 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon işleminin toplam maliyeti, Bankanın 2022 yılı Kasım ayında ve 2023 yılı Mayıs ayında imzaladığı sendikasyonlarına kıyasla 75 baz puan daha aşağıda gerçekleşerek, ABD Doları dilim için yıllık SOFR+%3,50 ve Euro dilim için yıllık Euribor+%3,25 oldu.

        İmzalanan sendikasyon kredisine geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 160’ın üzerinde talep alan QNB Finansbank, vadesi gelen sendikasyon kredisini yüzde 108 oranında yeniledi. 26 ülkeden 45 bankanın katılımıyla gerçekleşen QNB Finansbank sendikasyonunda 4 yeni ülke ve 16 yeni bankanın bulunması dikkat çekiyor. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve The Commercial Bank paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank üstlendi.

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        Bankanın sürdürülebilirlik taahhütleri arasında, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen ve Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketi sebebiyle hasar gören bölgelerde kredi kullandırılması ve bankanın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odağıyla daha adil bir çalışma ortamı, daha iyi bir dünya ve daha eşit bir gelecek yaratma hedefleri doğrultusunda, cinsiyete dayalı ücret farkının azaltılması yer alıyor.

        ÖMÜR TAN: ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA GÜVEN TAZELEDİK

        QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, sendikasyon kredisi ve sermaye benzeri ihraç sürecinde yurtdışından gelen yüksek talebin, yatırımcıların Türkiye’ye ve QNB Finansbank’a duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ülkenin sürdürülebilir ekonomik dönüşümüne katkı sağlamaktan duydukları memnuniyetin altını çizen Tan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “QNB Finansbank’ın başarısı ve bankamıza uluslararası finansal piyasalarda duyulan güven hem sendikasyon kredimize hem de sermaye benzeri tahvil ihracımıza gelen yoğun ilgide kendini gösterdi. Yatırımcılarımız nezdinde başarımızın yansıması olarak gördüğümüz sendikasyonumuza 16 yeni bankanın katılması da bizleri ayrıca gururlandırdı.

        Odağında sürdürülebilirlik olan sendikasyon kredimiz aracılığıyla, Türkiye ekonomisinin gelişimi ve sürdürülebilirliğine destek vermeye devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda bankamıza ve Türkiye’ye duyulan güvenle sağladığımız sendikasyon kredisini, müşterilerimize sunduğumuz çözümleri çeşitlendirmek ve geliştirmek için kullanacağız.

        Deprem bölgesine sağladığımız krediler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odağında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, sürdürülebilirlik bağlantılı kredimizin temel taşları oldu. Ülkemizde reel sektörü desteklemeye devam ederek, dış ticaretin güçlenmesi ve cinsiyetler arası fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle çalışacağız. QNB Finansbank olarak, önümüzdeki dönemlerde de markamıza uluslararası piyasalarda duyulan güveni “Dünyayla1” stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla dönüştürmeyi sürdüreceğiz.”

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