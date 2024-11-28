Putin: Ukrayna, nükleer silah elde edemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olması iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini belirten Vladimir Putin, böylesi bir durumda ellerinde bulunan her türlü silaha başvurarak karşılık vereceklerini söyledi.

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Vladimir Putin ayrıca Batı'da bu türden iddiaları gündeme getirenlerin de sorumsuz olduğunu ve dünya barışını tehlikeye attığını ifade etti. Putin, "Bu insanlar omuzlarında hiçbir sorumluluk hissetmiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasının uluslararası anlaşmalara da aykırı olacağını belirtti. Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasına ve kitle imha silahlarının yasaklanmasına atıfta bulunan Putin, bu türden atılacak adımların uluslararası hukukun yok sayılması anlamına geleceğini vurguladı. Vladimir Putin, Ukrayna'nın Sovyetler'den devraldığı bütün mirası da kaybettiğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın bir zamanlar oldukça gelişmiş bir endüstriye sahip olduğunu ancak şu an geçmişten çok uzakta bulunduğunu ifade etti.