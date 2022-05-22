"Putin sürekli doktor ekibiyle dolaşıyor"

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Eski İngiliz casusu Christopher Steele, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "giderek hasta olduğunu" ve bir doktor ekibinin "sürekli ona eşlik ettiğini" iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Moskova'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir dosya yazan Steele, daha önce Putin'in "oldukça ciddi bir şekilde hasta" olduğunu öne sürmüş, ancak hastalığın detayına ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Steele'nin son açıklamaları, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin artan iddiaların ortasında geldi.

Eski casus, LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Putin, sürekli bir doktor ekibi ile dolaşıyor." dedi. Ayrıca, Putin'in kilit toplantılarının bölümlere ayrıldığını söyleyen Steele, Putin'in aralarda doktorlarla görüştüğünü ve tedavi gördüğünü iddia etti.

İngiliz basınında, Putin'in kanser olduğu ya da Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğine ilişkin haberler yer almıştı. Kremlin ise Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.