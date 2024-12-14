Putin: Rusya'ya asla boyun eğdiremeyecekler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde düzenlenen bir toplantıda katılımcılara konuşma yaptı. Dünyanın tarihi bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Vladimir Putin, savaşın sadece askerî olarak değil hayatın birçok alanında sürdüğünü belirtti.

Putin "Savaş küresel düzeyde yaşanıyor ve hayatın bütün alanlarını kapsıyor. Eğitim, kültür, ekonomi, teknoloji... Savaş her alanda sürüyor." diyerek modern zamanlarda savaşın geçirdiği evrime dikkat çekti. Putin, savaşın bu derece farklı alanlara yayıldığı bir dönemde bütün kabiliyetlerini kullanmaları gerektiğini belirtti.

REKLAM advertisement1

Putin ayrıca Rusya'nın birliğini baltamaya çalışan güçlere de seslenerek "Birliğimizi bozmak için etnik ve dini ayrışmalar tetiklemeye çalışıyorlar. Biz de birliğimizi korumak adına bütün hamlelere karşı direniş göstereceğiz. Batı, Rusya'ya asla boyun eğdiremeyecek." dedi. REKLAM Putin Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili de konuştu. Putin "Bize karşı uygulanan yaptırımların tarihte eşi benzeri görülmüş değil. Ancak bunlar başarılı olamadı." diyerek yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.