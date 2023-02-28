Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Putin, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START antlaşmasını askıya alan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı.

Giriş: 28.02.2023 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
Putin, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START antlaşmasını askıya alan yasayı imzaladı
AA

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START antlaşması askıya alındı.

Yasa gereği, ülkenin söz konusu antlaşmaya yeniden katılımı ile ilgili karar Rusya Devlet Başkanı tarafından alınabilecek.

Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START antlaşmasına katılımını askıya aldıklarını bildirmişti.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması da bu antlaşmayı askıya alan yasayı 22 Şubat'ta kabul etmişti.

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" antlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma olma özelliğini taşıyor.

Antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, antlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de antlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zelenskiy'den Putin değerlendirmesi
Zelenskiy'den Putin değerlendirmesi
Putin tek başına Noel ayinine katıldı
Putin tek başına Noel ayinine katıldı
Putin'den geri adım
Putin'den geri adım
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.