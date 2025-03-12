Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kısmı Ukrayna'nın elinde bulunan Rusya'nın Kursk bölgesine ziyarette bulundu. Putin, Kursk'un en yakın zamanda düşmandan özgürleştirileceğini belirtti.

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Putin ayrıca esirlere iyi davranılması gerektiğini ifade ederken, paralı askerlerin Cenevre Anlaşmasına dâhil olmadığına dikkat çekti.

Putin, Kursk bölgesinde sivillere zarar veren Ukrayna askerlerinin terörist olarak tanımlanması gerektiğini duyurdu.

Ukrayna, 2024 yılının ağustos ayından beri, Kursk'un bir kısmını elinde bulundururken, Putin ilk defa Kursk'a ziyaret gerçekleştirdi. Putin'in ziyaret sırasında askeri üniforma giymesi dikkat çekti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov da Putin ile beraber değerlendirmelerde bulundu. Gerasimov "Ukrayna Kursk'u pazarlık unsuru olarak kullanmak istiyordu ancak askerlerimizin çabaları sayesinde bu boşa çıktı." diyerek Ukrayna'nın müzakere masasında elini zayıflattıklarını işaret etti.

UKRAYNA ORDUSU KURSK'TA ZORLANIYOR İDDİALARI

Son dönemde Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna askerleri Kursk bölgesinde zorluk yaşarken, bazı kasabalardan çekilmek zorunda kaldı.

Politico'nun haberine göre, artan Rus saldırılarıyla birlikte Ukrayna Ordusu zor günler yaşamaya başlarken, komutanların da kritik kararlar alma zamanı geliyor.

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Askeri analist Yan Matveyev'e göre Ukrayna Ordusu ya birçok şeyi riske ederek bölgede tutunmaya devam edecek ya da geri çekilecek. Matveyev'e göre sahadaki durum ciddi anlamda değişmeye başladı.

Ukrayna hükümetine göre, Ukrayna'nın Kursk'taki ısrarı Rus topraklarını Ukrayna'ya katma amacı gütmüyor. Ukraynalı yetkililer, Kursk'un barış müzakerelerinde Ukrayna topraklarının geri alınması için takasta kullanılabileceğini düşünüyor.