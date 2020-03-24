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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki bir hastaneye giderek koronavirüs tedavisi gören hastaları ziyaret etti.

Hastane personeli ile birlikte gezen Putin, koruyucu kıyafet giyerek hastaların olduğu bölüme girmeden önce solunum cihazı taktı.

Putin'e hastanenin başhekimi Denis Protsenko eşlik etti.

Son bilgilere göre Rusya'da 438 koronavirüs vakasının görüldüğü açıklanmıştı. Başbakan Mihail Mişustin karantinayı ihlal edenlerin cezalandırılmasına ilişkin gerekli çalışmaların yapılması ve vakaları cep telefonu aracılığıyla takip edecek bir sistemin geliştirilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.