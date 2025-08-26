Habertürk
        Zelenskiy: Putin ile görüşmem Türkiye'de olabilir

        Zelenskiy: Putin ile görüşmem Türkiye'de olabilir

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesinin Türkiye'de, körfez ülkelerinde ya da Avrupa ülkelerinde olabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 26.08.2025 - 19:34 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:37
        "Putin ile Türkiye'de görüşebiliriz"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesine dair açıklamada bulundu.

        Zelenskiy görüşmenin, Türkiye'de olabileceğini ifade ederken, Körfez ülkelerinin ve Avrupa ülkelerinin de görüşmeye ev sahipliği yapma ihtimali olduğunu belirtti.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise mevcut koşullarda bu zirvenin olmayacağını işaret etmişti.

        "MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış süreci için liderler düzeyinde müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiklerini açıkladı. Trump'ın barışı sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz de bu yapıyı oluşturmak için aktif olarak çalışıyor" dedi.

        Zelenskiy, Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini belirterek, "Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor" ifadelerini kullandı.

