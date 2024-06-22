Putin'den sonra ABD'li yetkili Vietnam'a gitti: "İlişkiler tüm zamanların en yüksek seviyesinde"

ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink, ABD-Vietnam arasındaki güven ilişkisinin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde" olduğunu belirtti.

Kritenbrink, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20 Haziran'daki Vietnam ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkati çekerken, Kritenbrink, bu iki olay arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığını savundu.

ABD-Vietnam arasındaki güven ilişkisinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Kritenbrink, "Egemenliğini en iyi nasıl koruyacağına ve çıkarlarını nasıl gözeteceğine sadece Vietnam karar verebilir." ifadesini kullandı.

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Çin'in Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerindeki hak iddialarını giderek daha güçlü şekilde dile getirmesinin bölge ve dünya için "büyük bir endişe" kaynağı olduğunu ifade eden Kritenbrink, "Çin'in Filipinler'e yönelik eylemlerinin, özellikle de İkinci Thomas Sığlığı çevresindeki son eylemlerinin sorumsuz, saldırgan, tehlikeli ve son derece istikrarsızlaştırıcı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kritenbrink, ABD ile Filipinler arasındaki savunma anlaşmalarının da "demir gibi sağlam" olduğunu vurguladı.

PUTİN'İN ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 20 Haziran'da yaptığı Vietnam ziyareti kapsamında başkent Hanoi'de Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Komünist Parti (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile ayrı ayrı görüşmüştü.