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        Haberler Dünya Putin'den sonra ABD'li yetkili Vietnam'a gitti: "İlişkiler tüm zamanların en yüksek seviyesinde" | Dış Haberler

        Putin'den sonra ABD'li yetkili Vietnam'a gitti: "İlişkiler tüm zamanların en yüksek seviyesinde"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Haziran'da Vietnam'ı ziyaret etti. Bunun ardından ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink de bunun ardından Vietnam'a gitti. Kritenbrink, bu iki olay arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:25
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        Putin'den sonra ABD'li yetkili Vietnam'da
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        ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink, ABD-Vietnam arasındaki güven ilişkisinin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde" olduğunu belirtti.

        Kritenbrink, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Ziyaretin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20 Haziran'daki Vietnam ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkati çekerken, Kritenbrink, bu iki olay arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığını savundu.

        ABD-Vietnam arasındaki güven ilişkisinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Kritenbrink, "Egemenliğini en iyi nasıl koruyacağına ve çıkarlarını nasıl gözeteceğine sadece Vietnam karar verebilir." ifadesini kullandı.

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        Çin'in Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerindeki hak iddialarını giderek daha güçlü şekilde dile getirmesinin bölge ve dünya için "büyük bir endişe" kaynağı olduğunu ifade eden Kritenbrink, "Çin'in Filipinler'e yönelik eylemlerinin, özellikle de İkinci Thomas Sığlığı çevresindeki son eylemlerinin sorumsuz, saldırgan, tehlikeli ve son derece istikrarsızlaştırıcı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Kritenbrink, ABD ile Filipinler arasındaki savunma anlaşmalarının da "demir gibi sağlam" olduğunu vurguladı.

        PUTİN'İN ZİYARETİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 20 Haziran'da yaptığı Vietnam ziyareti kapsamında başkent Hanoi'de Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Komünist Parti (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile ayrı ayrı görüşmüştü.

        Putin'in ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalanmıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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