Putin'den kritik 'gaz' açıklaması

Rusya lideri Putin, enerji kriziyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın enerji yükümlülüklerine bağlı kalacağını öne süren Putin, "Gaza ihtiyacınız varsa Kuzey Akım 2 projesine yaptırımları kaldırın. Gazprom'un Kuzey Akım 1 için garantilere ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.
Siemens enerji uzmanlarının Kuzey Akım 1 boru hattında motor yağı sızıntısına tanık olduğunu söyleyen Putin, "Lütfen Ukrayna'dan Avrupa gaz yollarından birini açmasını isteyin" dedi.
Putin, Avrupa'da artan gaz fiyatlarıyla 'hiçbir alakaları olmadığını' söyledi. Yeşil gündemin Avrupa'daki enerji krizini körüklediğini öne süren Putin, "Avrupa'nın enerji krizi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasından önce başladı" dedi.
ÖZBEKİSTAN GÖRÜŞMESİ
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Görüşmenin başında konuşan Putin, Hindistan’ın Ukrayna’daki çatışmalarla ilgili tutumunu ve endişelerini bildiğini belirtti. Çatışmaları en kısa sürede durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Putin, “Ancak, maalesef karşı taraf, Ukrayna yönetimi, müzakere sürecini reddettiğini, hedeflerine savaş alanında askeri yollarla ulaşmak istediklerini açıkladı.” dedi.
Rusya ile Hindistan arasında yapıcı ilişkilerin ekonomi alanında geliştiğini dile getiren Putin, ticaret hacminin büyüdüğüne dikkat çekti. Hindistan’ın isteği üzerine ilave Rus gübresi gönderdiklerini hatırlatan Putin, “Rusya’dan Hindistan’a gübre arzı 8 kattan fazla arttı. Umarım bu, Hint çiftçilerin ülke nüfusuna yiyecek sağlama görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olur.” diye konuştu.
Petrol, gaz sektöründe ve nükleer enerji endüstrisinde büyük ölçekli ortak projelerin sürekli olarak uygulandığını hatırlatan Putin, Rus vatandaşlarının Hindistan’a ilgi gösterdiğini ve vizesiz seyahat için müzakere sürecinin başlatılmasını önerdi.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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